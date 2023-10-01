Экономисты спрогнозировали курс доллара и евро на октябрь

«Известия»: курс доллара может превысить отметку в 105 рублей до конца октября

К концу октября курс доллара может превысить отметку в 105 рублей. Такой прогноз на второй осенний месяц дали опрошенные «Известиями» экономисты.

Экономист Владимир Григорьев считает, что в начале октября американская валюта будет стоить 97 рублей, в то время как курс евро может оставаться в пределах 103 рублей, а юань будет продаваться за 13 рублей. Однако Григорьев предупредил, что до конца месяца рубль все-таки может ослабиться. «Если Центробанку и Минфину все же удастся стабилизировать ситуацию, курс останется в нынешних позициях», — подчеркнул он.

Руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард также поделился своим прогнозом. Он отметил, что политика российских властей сумела спасти рубль от сильного падения. К концу октября доллар вернется к психологической отметке в 100 рублей.

«Я предполагаю, что на конец октября доллар США вновь вернется к отметке в 100 рублей, не только на фоне проблем в структуре импорта и экспорта РФ, но и на фоне укрепления доллара США к корзине иностранных валют. Что касается евро, то считаю, что негатив в рубле превысит негатив в зоне евро, что позволит "европейцу" закрепиться на отметке 104,5 рубля», — заявил Мейнхард.

29 сентября курс доллара на Московской бирже превысил планку в 98 рублей впервые с 8 сентября. На максимуме американская валюта дорожала до 98,04 рубля. Курс евро на Мосбирже также превысил отметку 103 рубля впервые с 20 сентября 2023 года. Котировки достигли 103,11 рубля, после чего снизились до уровня в 102,96 рубля.