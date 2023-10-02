Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:42, 2 октября 2023Наука и техника

В США завершили испытания F-35

Defense News: в США завершили позволяющие начать серийный выпуск F-35 испытания

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

В США завершили серию испытаний истребителей пятого поколения F-35, которые позволят принять решение о начале серийного выпуска самолетов. Об этом сообщили в офисе программы F-35, пишет Defense News.

Отмечается, что испытания завершили 21 сентября. Минобороны США предстоит проанализировать собранные в ходе тестов данные. В конце декабря отчет об испытаниях F-35 могут представить руководству Пентагона.

Три версии самолета прошли 64 теста, которые включали отработку противовоздушной обороны (ПВО), защиты от крылатых ракет, завоевания превосходства в воздухе и уничтожения средств ПВО противника.

Материалы по теме:
Бюджетный убийца США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
Бюджетный убийцаСША испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
21 сентября 2020
Тяжелый убийца ВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
Тяжелый убийцаВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
23 февраля 2021

Завершение испытаний позволит Пентагону одобрить начало серийного производства F-35. Решение об официальном старте серийного производства F-35, который уже выпускается, могут принять в начале 2024 года.

В сентябре издание Defense News писало, что программа F-35 производства американской корпорации Lockheed Martin на 12 лет отстала от графика отчасти из-за покупки новых самолетов вместо поддержания боеготовности уже имеющихся.

В июле стало известно, что в 2023 году Lockheed Martin планировала отгрузить от 147 до 153 истребителей F-35, но задержки с обновлением программного обеспечения привели к тому, что компания успеет поставить только 100-120 самолетов.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости

    Бойцы ВСУ заражаются инфекциями, которые не лечатся антибиотиками. Почему это угрожает всей Западной Европе?

    Последствия массового ДТП на МКАД попали на видео

    Туристка пришла в аэропорт без штанов и возмутила попутчиков

    Россия начала ограничивать поставку электричества в Китай

    Москвичам предсказали потепление

    В Кремле сочли абсурдом запрет стран ЕС на въезд российских автомобилей

    В ДНР объяснили идею призывать молодежь в ряды ВСУ

    В Британии обеспокоились неподготовленностью флота к вероятной войне с Россией

    В США завершили испытания F-35

    Сын экс-министра культуры сломал основание черепа и попал в реанимацию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости