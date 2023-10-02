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18:31, 2 октября 2023Спорт

Британского болельщика арестовали за насмешку над онкобольным мальчиком

В Великобритании болельщика арестовали за насмешку над онкобольным мальчиком

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Британского болельщика арестовали за насмешку над онкобольным шестилетним мальчиком. Об этом сообщает BBC.

По информации источника, инцидент произошел 30 сентября во время матча Чемпионшипа между «Шеффилд Уэнсдей» и «Сандерлендом». Двое мужчин насмехались над Брэдли Лоури — болевшим за «Сандерленд» мальчиком, который страдал нейробластомой — злокачественной опухолью симпатической нервной системы. Один из фанатов показал на телефоне увеличенную фотографию мальчика в форме «Сандерленда», пока другой смеялся над этим.

Обоих мужчин арестовали. Показывавшему фотографию болельщику предъявили обвинение в нарушении общественного порядка. Ему грозит запрет на посещение футбольных матчей. Другого болельщика отпустили под залог на время расследования.

Брэдли Лоури не стало 7 июля 2017 года. Он болел за «Сандерленд». На прощание с мальчиком пришли тысячи фанатов команды, а также футболисты и члены тренерского штаба. «Эвертон» пожертвовал на лечение мальчика 200 тысяч фунтов.

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    Анастасия Борисова
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