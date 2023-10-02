Британского болельщика арестовали за насмешку над онкобольным мальчиком

В Великобритании болельщика арестовали за насмешку над онкобольным мальчиком

Британского болельщика арестовали за насмешку над онкобольным шестилетним мальчиком. Об этом сообщает BBC.

По информации источника, инцидент произошел 30 сентября во время матча Чемпионшипа между «Шеффилд Уэнсдей» и «Сандерлендом». Двое мужчин насмехались над Брэдли Лоури — болевшим за «Сандерленд» мальчиком, который страдал нейробластомой — злокачественной опухолью симпатической нервной системы. Один из фанатов показал на телефоне увеличенную фотографию мальчика в форме «Сандерленда», пока другой смеялся над этим.

Обоих мужчин арестовали. Показывавшему фотографию болельщику предъявили обвинение в нарушении общественного порядка. Ему грозит запрет на посещение футбольных матчей. Другого болельщика отпустили под залог на время расследования.

Брэдли Лоури не стало 7 июля 2017 года. Он болел за «Сандерленд». На прощание с мальчиком пришли тысячи фанатов команды, а также футболисты и члены тренерского штаба. «Эвертон» пожертвовал на лечение мальчика 200 тысяч фунтов.

