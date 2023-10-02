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16:29, 2 октября 2023Забота о себе

Врач предупредила о первых признаках меняющей внешний вид языка болезни

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Стоматолог Татьяна Сумцова рассказала, что внешний вид языка может меняться, если человек заболел десквамативным глосситом, также известном как «географический язык». В разговоре с «Лентой.ру» врач также предупредила о первых признаках этой болезни.
 
Распознать начало десквамативного глоссита можно по появлению небольших участков с серовато-белым налетом, который впоследствии сползает, и пятно становится красным, объяснила врач. Также у пациента может появиться жжение во рту, нарушение вкуса и проблемы с приемом пищи. Однако, отметила она, у большинства пациентов отсутствуют жалобы на дискомфорт. В этом случае заболевание выявляет врач во время осмотра — по изменению цвета языка.

Болезнь может как быть самостоятельной, так и возникать на фоне уже имеющегося заболевания. Первичный глоссит может появиться из-за травмы языка или ожога. У детей заболевание может развиваться во время прорезывания молочных зубов

Татьяна Сумцовастоматолог

Если человек страдает от дисбактериоза, заражения паразитами или инфекциями, у него высока вероятность развития «географического языка», предупредила Сумцова. Также, по ее словам, заболевание может передаваться по наследству.

Обострение заболевания может произойти при стрессе или при проникновении в организм инфекции (грипп, ОРВИ)

Глоссит может иметь три формы: поверхностную, гиперпластическую и лихеноидную, продолжила Сумцова.

Некоторые формы болезни не вредят здоровью и проходят без осложнений, отметила стоматолог. Однако в особых случаях глоссит может привести к нарушению дыхания, развитию воспаления и возникновению злокачественных опухолей на травмированных участках.

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Во время лечения необходимо соблюдать диету, проводить профессиональную гигиену рта и нормализовать функции ЖКТ, добавила стоматолог. Кроме того, нужно будет принимать лекарства и витамины, заключила Сумцова.

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    Вера Владзиевская
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