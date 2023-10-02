Коломойского внесли в список экстремистов в России

Росфинмониторинг включил олигарха Коломойского в перечень экстремистов

Арестованного украинского бизнесмена Игоря Коломойского включили в перечень экстремистов Росфинмониторинга. Его имя и данные занесены в список, который публикует российское ведомство.

Росфинмониторинг не уточняет, по какой именно причине Коломойский был внесен в данный перечень. Вместе с ним в базу экстремистов включены бывший глава МВД Украины Арсен Аваков, бывший депутат Верховной Рады Олег Ляшко и основатель бригады «Азов» (признана в России террористическим и запрещен) Андрей Билецкий.

На Украине Коломойскому предъявили обвинения: его подозревают в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем.

До этого украинский олигарх был обвинен в завладении средствами «ПриватБанка» на сумму свыше 9,2 миллиарда гривен (около 250 миллионов долларов). По данным следствия, бизнесмен организовал схему завладения банковскими активами для финансирования офшорной компании и увеличения своей доли в уставном капитале организации.