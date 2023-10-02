Бывший глава МВД Украины внесен в список террористов Росфинмониторинга

Росфинмониторинг внес экс-главу МВД Украины Авакова в реестр террористов

Коломойского внесли в список экстремистов в России

Начало событий в новости Коломойского внесли в список экстремистов в России

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также в этот реестр попали экс-командир запрещенного в России нацбатальона «Айдар» Сергей Мельничук и командир запрещенного в России нацполка «Азова» Андрей Билецкий.

Вместе с ними в списке оказался украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Гражданам из списка Росфинмониторинга запрещается в России сотрудничать со СМИ, публиковать информацию в интернете, проводить массовые публичные мероприятия, принимать участие в выборах.