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17:59, 2 октября 2023Силовые структуры

Бывший глава МВД Украины внесен в список террористов Росфинмониторинга

Росфинмониторинг внес экс-главу МВД Украины Авакова в реестр террористов
Начало событий в новости Коломойского внесли в список экстремистов в России

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также в этот реестр попали экс-командир запрещенного в России нацбатальона «Айдар» Сергей Мельничук и командир запрещенного в России нацполка «Азова» Андрей Билецкий.

Вместе с ними в списке оказался украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Гражданам из списка Росфинмониторинга запрещается в России сотрудничать со СМИ, публиковать информацию в интернете, проводить массовые публичные мероприятия, принимать участие в выборах.

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    Любовь Ширижик
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