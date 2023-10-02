Силовые структуры
Бывший глава МВД Украины внесен в список террористов Росфинмониторинга
Росфинмониторинг внес экс-главу МВД Украины Авакова в реестр террористов
Начало событий в новости Коломойского внесли в список экстремистов в России
Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Также в этот реестр попали экс-командир запрещенного в России нацбатальона «Айдар» Сергей Мельничук и командир запрещенного в России нацполка «Азова» Андрей Билецкий.
Вместе с ними в списке оказался украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Гражданам из списка Росфинмониторинга запрещается в России сотрудничать со СМИ, публиковать информацию в интернете, проводить массовые публичные мероприятия, принимать участие в выборах.