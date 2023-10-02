Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:16, 2 октября 2023Мир

Две страны присоединились к запрету машин с российскими номерами

«Известия»: Хорватия и Франция присоединились к запрету машин из России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Хорватия и Франция присоединились к запрету машин с российскими номерами, передают «Известия» со ссылкой на ответ правительства ФРГ на запрос депутата бундестага Евгения Шмидта.

Уточняется, что Франция совсем недавно говорила, что таких планов у нее нет. Евгений Шмидт считает, что вскоре список государств, применяющих санкции к транспорту с российскими номерами, может расшириться. При этом эксперты отмечают, что у большинства стран Евросоюза (ЕС) нет четкого понимания, как правильно исполнять требования Брюсселя и стоит ли следовать им вообще.

21 сентября министерство финансов Германии сообщило в своем ответе, что не обладает информацией о количестве конфискованных автомобилей. При этом ведомство подчеркнуло, что власти ФРГ действуют в соответствии с решениями, принятыми на уровне Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Чехия стала второй европейской страной, в которой конфисковали автомобиль с российскими номерами.

В июле несколько граждан России пожаловались на конфискацию автомобилей с номерами РФ в Германии. В свою очередь, во избежание таких ситуаций первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков рекомендовал российским туристам, планирующим поездки в Европу, осторожнее отнестись к путешествиям в страны ЕС на личных автомобилях.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    Задержанный в Белоруссии украинский диверсант пожаловался на предательство Киева

    Кинолог развеял миф о воспитании маленьких собак

    Стало известно о скорой казни напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране

    В США заявили о плохих новостях для Украины от союзников по НАТО

    Две страны присоединились к запрету машин с российскими номерами

    На Украине рассказали о бессмысленно потраченных 1,6 миллиона долларов

    Обвиняемую в изнасиловании 12-летнего школьника учительницу снова арестовали

    В еще одной европейской стране конфисковали автомобиль с российскими номерами

    Маск обвинил премьера Канады в желании уничтожить свободу слова

    Финны лишились дешевого российского товара из-за санкций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости