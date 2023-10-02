Легионер клуба РПЛ высказался о возможном получении российского паспорта

Кристиан Бистрович заявил, что не задумывался о получении российского паспорта

Хорватский легионер ЦСКА Кристиан Бистрович, выступающий на правах аренды за «Балтику», высказался о возможном получении российского гражданства. Об этом сообщает Sport24.

По словам футболиста, выступающего в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 2018 года, он не задумывался об этом. «Всегда себя чувствовал, и сейчас чувствую хорватом. Мне очень хочется играть за свою сборную», — отметил Бистрович.

После перехода в ЦСКА Бистрович на правах аренды играл за несколько европейских клубов. В сентябре «Балтика» арендовала хавбека до конца сезона с правом выкупа.

29 августа аргентинский нападающий «Оренбурга» Хавьер Мансилья объяснил желание получить российское гражданство. По словам игрока, он хотел бы попасть в сборную России.