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10:41, 2 октября 2023Спорт

Легионер клуба РПЛ высказался о возможном получении российского паспорта

Кристиан Бистрович заявил, что не задумывался о получении российского паспорта
Кристиян Бистрович

Кристиян Бистрович. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Хорватский легионер ЦСКА Кристиан Бистрович, выступающий на правах аренды за «Балтику», высказался о возможном получении российского гражданства. Об этом сообщает Sport24.

По словам футболиста, выступающего в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 2018 года, он не задумывался об этом. «Всегда себя чувствовал, и сейчас чувствую хорватом. Мне очень хочется играть за свою сборную», — отметил Бистрович.

После перехода в ЦСКА Бистрович на правах аренды играл за несколько европейских клубов. В сентябре «Балтика» арендовала хавбека до конца сезона с правом выкупа.

29 августа аргентинский нападающий «Оренбурга» Хавьер Мансилья объяснил желание получить российское гражданство. По словам игрока, он хотел бы попасть в сборную России.

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    Алексей Гусев
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