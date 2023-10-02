Замминистра спорта высказался о меняющих гражданство российских спортсменах

Замминистра спорта Одес Байсултанов осудил меняющих гражданство россиян

Заместитель министра спорта России Одес Байсултанов высказался о спортсменах, которые принимают решение поменять гражданство. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, ведомство не может никого осуждать официально, но он сам выступает резко против. «Мое личное мнение очень плохое, уехал — пусть остается там. Когда стране стало немного тяжело, бежать — неправильно», — заявил Байсултанов.

12 сентября мнением о смене гражданства российскими спортсменами поделился министр спорта Олег Матыцин. Он заявил, что процесс не наносит ущерб стране. «Здесь важная задача создать условия, при которых спортсмены были бы заинтересованы продолжать карьеру здесь», — отметил он.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили россиянам участвовать в турнирах по рекомендации Международного олимпийского комитета. При этом в некоторых дисциплинах, таких как теннис, ММА и шахматы, российские атлеты не были исключены и продолжили выступления в нейтральном статусе.