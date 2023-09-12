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09:33, 12 сентября 2023Спорт

Министр спорта рассказал об ущербе от смены гражданства россиянами

Матыцин заявил, что смена спортсменами гражданства не наносит ущерб России
Олег Матыцин

Олег Матыцин. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о смене гражданства атлетами. Его слова приводит РИА Новости.

Матыцин заявил, что смена спортсменами гражданства не наносит ущерб России. «Здесь важная задача создать условия, при которых спортсмены были бы заинтересованы продолжать карьеру здесь», — отметил он.

Ранее стало известно общее число сменивших гражданство атлетов. «55 спортсменов по олимпийским видам спорта сменили гражданство, если брать неолимпийские виды спорта, то эта цифра перевалила за 100», — заявил заместитель министра спорта Алексей Морозов.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили россиянам участвовать в турнирах по рекомендации Международного олимпийского комитета. При этом в некоторых дисциплинах, таких как теннис, ММА и шахматы, российские атлеты не были исключены и продолжили выступления в нейтральном статусе.

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    Дарья Коршунова
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