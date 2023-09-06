В Минспорте назвали общее число сменивших гражданство российских спортсменов

В Минспорте заявили, что более 100 российских спортсменов сменили гражданство

В Министерстве спорта России назвали общее число сменивших гражданство спортсменов. Об этом сообщает ТАСС.

«55 спортсменов по олимпийским видам спорта сменили гражданство, если брать неолимпийские виды спорта, то эта цифра перевалила за 100», — заявил заместитель министра спорта Алексей Морозов. Он добавил, что некоторые атлеты возвращают средства, затраченные на их подготовку.

1 сентября издание The Indian Express сообщило, что Международный олимпийский комитет (МОК) отказался допустить российских спортсменов к Азиатским играм, несмотря на то, что Олимпийский совет Азии был готов принять на соревнованиях 500 спортсменов из России и Белоруссии, чтобы они смогли пройти олимпийскую квалификацию. Турнир начинается 23 сентября.

В марте МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших СВО. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.