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11:18, 2 октября 2023Россия

Появилось фото с выстроившейся очередью у военкомата в Петербурге

«Фонтанка»: после начала призыва в Петербурге у военкомата выстроилась очередь

Фото: Константин Митягин / «Фонтанка.ру»

После начала осеннего призыва в Санкт-Петербурге у военкомата в Московском районе выстроилась большая очередь. Фото с пришедшими к зданию комиссариата появилось у «Фонтанки».

По данным издания, очередь к 10 утра в понедельник, 2 октября, уже растянулась на 10 метров. В ней присутствуют военнообязанные — в основном мужчины, однако есть и женщины.

Как утверждает «Фонтанка», ожидание омрачает погода, которая сильно испортилась по сравнению с прошлой неделей.

29 сентября сообщалось, что военком Петербурга Марат Урмансов опроверг информацию об очередях в городские комиссариаты.

До этого в сети распространились сведения о том, что в Северной столице образовались длинные многочасовые очереди в военкоматы. Тогда читатели «Фонтанки» делились, что учреждения не справляются с нагрузкой. Одна из участниц очереди в комиссариат Кировского района пояснила, что за час продвинулась лишь на пять человек вперед.

С 1 октября в России стартовал осенний призыв на срочную службу. В Минобороны заверили, что у ведомства в данный момент нет планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий.

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    Анна Щербакова
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