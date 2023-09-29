Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:19, 29 сентября 2023Россия

В Петербурге опровергли информацию об очередях в военкоматы города

Военком Петербурга Урмансов опроверг информацию об очередях в военкоматы города

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Петербурге опровергли информацию об очередях в военкоматы города. Об этом сообщает РИА Новости.

Военный комиссар города полковник Марат Урмансов заявил, что информация о якобы очередях из сотрудников организаций и предприятий, отвечающих за воинский учет, не соответствует действительности. Он также указал, что 1 октября не является крайней датой подачи сведений о гражданах, подлежащих воинскому учету работающих на предприятиях, и все организации успеют подать списки в военкоматы своевременно.

О длинных многочасовых очередях в военкоматы Санкт-Петербурга ранее 29 сентября сообщала «Фонтанка». По информации издания, с начала недели очереди наблюдаются сразу в трех районах города. Среди ожидающих много сотрудников отделов кадров, подающих в комиссариаты данные своих сотрудников. Читатели портала рассказали, что военкоматы не справляются с нагрузкой. Одна из участниц очереди в комиссариат Кировского района поделилась, что за час продвинулась лишь на пять человек вперед.

С 1 октября в России начнут действовать штрафы для работодателей и должностных лиц за неоказание содействия военкоматам в период мобилизации. Согласно закону, за необеспечение явки призывника в военкомат должностным лицам грозит штраф в размере 60-80 тысяч рублей, а юридическим лицам — в размере 400-500 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Конгрессмены отвергли проект финансирования правительства США

    Армения подала иск в суд ООН на Азербайджан

    В Петербурге опровергли информацию об очередях в военкоматы города

    Жена Валентина Голубенко рассказала о состоянии артиста после госпитализации

    ФСБ раскрыла земельную аферу и изъяла у чиновницы деньги и коллекцию украшений

    «Ростов» и «Урал» сыграли вничью в РПЛ

    В НАТО выразили уверенность в продолжении помощи Украине со стороны Польши

    В Госдуме призвали запретить поставки нефти недружественным странам

    Популярный британский певец приобрел поместье для детских яслей

    Российских военных летчиков вооружили автоматами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости