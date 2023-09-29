Военком Петербурга Урмансов опроверг информацию об очередях в военкоматы города

В Петербурге опровергли информацию об очередях в военкоматы города. Об этом сообщает РИА Новости.

Военный комиссар города полковник Марат Урмансов заявил, что информация о якобы очередях из сотрудников организаций и предприятий, отвечающих за воинский учет, не соответствует действительности. Он также указал, что 1 октября не является крайней датой подачи сведений о гражданах, подлежащих воинскому учету работающих на предприятиях, и все организации успеют подать списки в военкоматы своевременно.

О длинных многочасовых очередях в военкоматы Санкт-Петербурга ранее 29 сентября сообщала «Фонтанка». По информации издания, с начала недели очереди наблюдаются сразу в трех районах города. Среди ожидающих много сотрудников отделов кадров, подающих в комиссариаты данные своих сотрудников. Читатели портала рассказали, что военкоматы не справляются с нагрузкой. Одна из участниц очереди в комиссариат Кировского района поделилась, что за час продвинулась лишь на пять человек вперед.

С 1 октября в России начнут действовать штрафы для работодателей и должностных лиц за неоказание содействия военкоматам в период мобилизации. Согласно закону, за необеспечение явки призывника в военкомат должностным лицам грозит штраф в размере 60-80 тысяч рублей, а юридическим лицам — в размере 400-500 тысяч рублей.