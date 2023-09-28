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11:16, 28 сентября 2023Россия

В России с 1 октября введут штрафы за неоказание содействия военкоматам

В России с 1 октября начнут штрафовать за неоказание содействия военкоматам

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

С 1 октября в России вступает в силу закон, который вводит штрафы для работодателей и должностных лиц за неоказание содействия военкоматам в период мобилизации. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Закон вводит административную ответственность за несвоевременное оповещение или необеспечение явки тех, кто подлежит мобилизации, а также за отказ от содействия мобилизации. За это, согласно новым нормам, должностным лицам грозит штраф в размере 60-80 тысяч рублей, а юридическим лицам — в размере 400-500 тысяч рублей.

Помимо этого, штрафовать будут и тех, кто нарушил свои обязанности, не обеспечив поставку техники в соответствии с планом мобилизации на сборные пункты и в воинские части. Это касается, например, чиновников и подрядчиков, которые должны отвечать за поставку техники.

Другие изменения в законах о военной службе произойдут 1 января. В частности, с начала 2024 года предельный возраст срочников вырастет с 27 до 30 лет, а минимальный возраст останется прежним — 18 лет.

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