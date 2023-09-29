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13:55, 29 сентября 2023Россия

В военкоматы Петербурга выстроились длинные многочасовые очереди

«Фонтанка»: в военкоматы Санкт-Петербурга выстроились длинные очереди

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В военкоматы Санкт-Петербурга выстроились длинные многочасовые очереди. Об этом пишет «Фонтанка».

По информации издания, с начала недели очереди наблюдаются сразу в трех районах города. Среди ожидающих много сотрудников отделов кадров, подающих в комиссариаты данные своих сотрудников.

Читатели портала рассказали, что военкоматы не справляются с нагрузкой. Одна из участниц очереди в комиссариат Кировского района поделилась, что за час продвинулась лишь на пять человек вперед. Женщина также рассказала, что компания, в которой она работает, решила встать на учет из-за перспективы крупного штрафа в связи с вступающими в силу 1 октября поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

В свою очередь, участница очереди в военкомат Центрального района пожаловалась на поведение его сотрудников. «Мы пытаемся встать на учет как юридическое лицо в течение месяца и безрезультатно. Какие-то списки на декабрь, по телефону отвечают хамски, рассказывают о своей личной жизни», — заявила она, добавив, что у работодателей также требуют написанные от руки карточки учета.

Кроме того, очереди заметили и возле военкомата в Выборгском районе Петербурга, сообщил изданию юрист, специализирующийся на вопросах воинского учета.

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С 1 октября в России начнут действовать штрафы для работодателей и должностных лиц за неоказание содействия военкоматам в период мобилизации. Согласно закону, за необеспечение явки призывника в военкомат должностным лицам грозит штраф в размере 60-80 тысяч рублей, а юридическим лицам — в размере 400-500 тысяч рублей. Также вырастут штрафы за неявку призывников в комиссариаты по бумажной повестке.

Кроме того, с 1 октября в России стартует осенний призыв на срочную службу. В Минобороны почеркнули, что у ведомства в данный момент нет планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий.

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    Константин Лысяков
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