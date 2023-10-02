Пушков назвал маньяком главу Минобороны Британии

Пушков резко раскритиковал идею главы Минобороны Британии

Сенатор Алексей Пушков назвал «маньяком» главу Министерства обороны Британии Гранта Шэппса, который заявил о поисках возможности отправить британских солдат на Украину. Этим мнением Пушков поделился в своем Telegram-канале.

«Каждый последующий хуже предыдущего. Вот этот маньяк войны по имени Грант Шэппс, новый министр обороны Британии, хочет отправить британские войска воевать на Украине», — высказался сенатор, указав, что «степень безумства в Лондоне нарастает».

Ранее Грант Шэппс заявил, что Великобритания хочет успеть подготовить более 50 тысяч украинских военных до конца 2023 года. Шэппс понадеялся, что до конца года уже десятки тысяч украинских новобранцев завершат процесс подготовки. Он напомнил, что Британия начала помогать Украине задолго до начала конфликта с Россией.

В то же время вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл признал, что Украина бессильна против российской авиации. В частности, по его мнению, ВСУ не готовы противостоять вертолетам Ка-52, которые еще называют истребителями танков. Немецкий генерал в отставке Райнхард Вольски, в свою очередь, заявил о невозможности ВСУ прорвать российскую оборону.