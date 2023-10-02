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20:18, 2 октября 2023Наука и техника

Перечислены особенности российской ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем

Полковник Кошкин: у российской ракеты «Буревестник» бесконечная дальность полета

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

У российской крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем неограниченная дальность полета. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин. Он перечислил особенности этого оружия.

По словам специалиста, информации об этой ракете очень мало.

Это ракета довольно секретная, о ней узнали в 2018 году, когда президент проинформировал в своем докладе членам Федерального собрания. Ее заложили еще в 2001 году. Это крылатая межконтинентальная ракета глобального предназначения

Андрей Кошкинвоенный эксперт

«У нее бесконечная неопределенная дальность полета, она может обойти любые преграды. Длина не менее 12 метров, ширина около метра, оперение довольно большое. Она будет нести мегатонну [заряда], чтобы являться стратегическим ядерным вооружением. Опасность, которую сейчас разгоняют в информационном пространстве в западных странах, сопряжена с тем, что предотвратить удар этой ракеты не смогут, и это вызывает большие опасения у стран Запада», — объяснил он.

Как пишет газета The New York Times (NYT), Россия готовится к испытаниям «Буревестника», дальность которого достигает тысячу километров. К таким выводам журналисты издания пришли после того, как проанализировали передвижение самолетов и транспортных средств в районе полигона Паньково на архипелаге Новая Земля, где ранее, вероятно, испытывали другое перспективное оружие.

В августе 2019 телеканал CNBC со ссылкой на источники в американской разведке сообщил, что на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв, когда военные пытались поднять ракету «Буревестник» со дна моря.

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    Варвара Кошечкина
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