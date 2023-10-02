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17:50, 2 октября 2023Спорт

Белорусского хоккеиста арестовали во время матча в США

Белорусского хоккеиста Егора Романова арестовали во время матча NAHL в США

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Белорусского защитника команда «Нью-Гэмпшир Маунтин Кингс» Егора Романова арестовали в перерыве матча Североамериканской хоккейной лиги (NAHL). Об этом сообщает The Tribune Democrat.

По информации источника, задержание произошло во время гостевого матча в Джонстауне 1 октября. Отмечается, что 20-летнего хоккеиста арестовали в связи с непогашенным ордером на арест, который был выдан два года назад, когда он выступал за юниорский клуб «Эсмарк Старс». Романову предъявили обвинение в наезде на автомобиле при отягчающих обстоятельствах.

Белорусский защитник перешел в «Нью-Гэмпшир» летом 2023 года. Он провел в составе команды четыре матча.

16 сентября тайского бойца Садуди Шримуана, выступающего в промоушене Bare Knuckle FC, где боксируют на голых кулаках, арестовали за кражу часов в аэропорту Шереметьево. Спортсмена поместили в подмосковное СИЗО. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

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    Анастасия Борисова
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