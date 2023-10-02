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21:06, 2 октября 2023Забота о себе

Раскрыто ключевое условие хорошего секса

European Urology Focus: мужчины с бессонницей чаще имеют проблемы с потенцией

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Крепкий сон является ключевым условием мужского сексуального здоровья и хорошей половой жизни, выяснили исследователи Стэнфордского университета (США). Свои выводы они раскрыли в статье, опубликованной в журнале European Urology Focus.

В ходе исследования ученые изучили более миллиона медицинских карт мужчин, из которых более 539 тысяч принадлежали пациентам с нарушениями сна. Было установлено, что мужчины с диагнозом «бессонница» имели более высокий риск развития эректильной дисфункции по сравнению с теми, кто не жаловался на плохой сон.

Авторы исследования добавили, что на отсутствие секса из-за проблем с потенцией чаще жаловались пациенты, которые принимали препараты для восстановления сна. «Эти результаты позволяют предположить, что лечение бессонницы может усугубить эректильную дисфункцию и потребовать дополнительного лечения», — сказал ведущий автор исследования Федерико Белладелли.

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    Екатерина Улитина
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