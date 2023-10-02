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17:28, 2 октября 2023Забота о себе

Названы опасные последствия долгого послеобеденного сна

Нейробиолог Роршайб назвала долгий дневной сон признаком опасных заболеваний

Фото: Shane / Unsplash

Долгий дневной сон увеличивает риск возникновения заболеваний и сокращает продолжительность жизни. О негативных последствиях привычки спать днем предупредила нейробиолог, эксперт по сну Челси Роршайб в интервью Newsweek.

Роршайб назвала послеобеденный сон продолжительностью более 30 минут возможным признаком опасных заболеваний. Она объяснила, что здоровый человек высыпается ночью, и у него не возникает потребности отдыхать днем. «Люди, которым нужен длительный сон, как правило, довольно утомлены и вялы в течение дня и, следовательно, с большей вероятностью ведут малоподвижный образ жизни», — сказала нейробиолог.

Роршайб добавила, что дневной сон сбивает естественные ритмы, что может спровоцировать долгое засыпание и бессонницу, а также проблемы со здоровьем и сокращение продолжительности жизни. В частности, по ее словам, это приводит к росту заболеваемости диабетом, раком, ожирением, сердечно-сосудистым и нейродегенеративным заболеваниям и гормональным проблемам.

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При этом нейробиолог указала, что короткий дневной сон по 10-20 минут может помочь лучше сконцентрироваться или снять напряжение, но этот способ не стоит использовать людям с хроническим нарушением сна.

Ранее терапевт Олеся Савельева рассказала о пользе дневного сна. Савельева заявила, что он помогает лучше закрепиться воспоминаниям, полученным в течение дня, улучшает усвоение информации и способность к ассоциативному мышлению, что способствует креативности.

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    Екатерина Улитина
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