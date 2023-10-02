В УЕФА задумались об изменении формата еврокубков

Marca: исполком УЕФА обсудит вариант формата еврокубков с тремя дивизионами

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) задумались об изменении формата еврокубков. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, представители УЕФА на встрече с Ассоциацией европейских клубов (ECA) рассматривали внедрение трех дивизионов: Суперлиги, Лиги Европы и Лиги претендентов. Из третьего дивизиона во второй смогут перейти четыре команды, из второго в первый — две.

Отмечается, что возможные изменения планируется обсудить на заседании в октябре. При этом нововведения вступят в силу не ранее 2027 года.

С сезона-2024/2025 начнет действовать новый формат Лиги чемпионов. В основном этапе будут участвовать 36 клубов. Турнир будет проводиться по швейцарской системе: команды будут проводить восемь матчей против восьми разных соперников — четыре на своем поле и четыре на чужом.