Утвержден новый формат розыгрыша футбольных еврокубков

УЕФА утвердил швейцарскую систему розыгрыша футбольных еврокубков с сезона-2024/2025

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил новый формат розыгрыша европейских клубных турниров с использованием швейцарской системы с сезона-2024/2025. Об этом сообщается на сайте организации.

УЕФА расширил количество участвующих в еврокубках команд до 36 и отменил традиционный групповой этап. Команды больше не будут играть с тремя соперниками по два раза — дома и в гостях. Вместо этого каждый клуб проведет восемь матчей против восьми разных команд. Отмечается, что клубы будут попадать туда по результатам выступлений во внутренних чемпионатах.

28 апреля The Times сообщал, что вместо двухраундовых противостояний в полуфинале Лиги чемпионов может появиться «Финал четырех». Новый формат предполагает, что количество матчей в каждой из пар на стадии 1/2 финала будет сокращено до одного.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов в финале сыграют между собой английский «Ливерпуль» и испанский «Реал Мадрид». Матч пройдет 28 мая.