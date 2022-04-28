УЕФА придумал новый формат полуфинала Лиги чемпионов

The Times: УЕФА может изменить формат полуфинала Лиги чемпионов, появится «Финал четырех»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) придумал новый формат полуфинальных матчей Лиги чемпионов. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, вместо двухраундовых противостояний на этой стадии может появиться «Финал четырех». Новый формат предполагает, что количество матчей в каждой из пар на стадии 1/2 финала будет сокращено до одного. Отмечается, что инициаторами данной идеи стали европейские топ-клубы. Изменения в формат плей-офф турнира могут быть внесены с сезона-2024/2025, когда число его участников будет увеличено до 36.

В сезоне 2019/2020 УЕФА уже отказывался от двухраундовых противостояний в четвертьфиналах и полуфиналах Лиги чемпионов. Причиной стала пандемия коронавируса, из-за которой розыгрыши Лиги Европы и ЛЧ были приостановлены.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов прошли два первых полуфинальных матча. Английский «Манчестер Сити» одержал победу над мадридским «Реалом» со счетом 4:3, а английский «Ливерпуль» оказался сильнее испанского «Вильярреала» — 2:0.

