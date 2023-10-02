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21:33, 2 октября 2023Спорт

Названы простые упражнения для быстрого пробуждения

Men Today: для быстрого пробуждения надо прыгать на месте и делать растяжку

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Журналисты Men Today назвали простые упражнения для быстрого пробуждения. Об этом сообщается на сайте издания.

Тренировка начинается с одной минуты легких прыжков или ходьбы на месте. Отмечается, что подобные кардиоупражнения повышают частоту сердечных сокращений. Сначала прыгать необходимо медленно, чтобы разогреться, наращивая скорость к концу минуты. Затем следуют две минуты растяжки для развития гибкости конечностей.

Далее идет серия упражнений на тонус мышц и наращивание силы. В частности, можно сделать приседания и подъемы на носки. В конце тренировки стоит сделать заминочную растяжку.

24 сентября тренер по фитнесу Андрей Прокофьев назвал три простых утренних упражнения для пробуждения организма. Эксперт посоветовал подниматься на носочки и прыгать с приземлением на пятки, затем делать вакуум и в конце делать отведение ног в сторону и назад.

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    Анастасия Борисова
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