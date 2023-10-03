«Реал» подал в суд после обвинений в подкупе арбитров

Президент «Реала» Перес подал в суд после обвинений в подкупе арбитров

Президент футбольного клуба «Реал» Флорентино Перес подал в суд после обвинений в подкупе арбитров. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что функционер потребовал возбудить дело против бывшего комиссара испанской полиции Хосе Мануэля Вильярехо. Обвинения комиссара, выдвинутые в эфире каталонской радиостанции RAC1, в команде назвали ложными.

Ранее во вторник, 3 октября, Вильярехо в интервью радиостанции заявил, что Перес занимался подкупом судей в интересах команды. Об этом сообщает Time News со ссылкой на RAC1. При этом комиссар считает, что функционера невозможно привлечь к ответственности за это.

28 сентября стало известно, что суд признал «Барселону» виновной по делу о даче взяток вице-президенту технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Энрикесу Негрейре. Установлено, что клуб заплатил функционеру в общей сложности около 7,5 миллиона евро. Суд квалифицировал эту выплату как противоправное действие ради продвижения интересов команды.