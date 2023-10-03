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11:06, 3 октября 2023Спорт

Брат Нурмагомедова ответил на вызов Дани Милохина

Усман Нурмагомедов объяснил вызов Милохина желанием привлечь к себе внимание
Усман Нурмагомедов

Усман Нурмагомедов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, ответил на вызов блогера Дани Милохина. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсмен отметил, что не понял, кого конкретно блогер имел в виду: его или Умара Нурмагомедова. «У Хабиба — два брата, оба непобежденные: у одного 16, у другого 17-0. Не знаю, кого он хочет выбрать, пусть выберет любого, приходит в организацию, заслужит это место, и потом мы поговорим», — заявил Усман Нурмагомедов.

По мнению бойца, высказывание Милохина связано с желанием привлечь к себе внимание. «Все же говорят про Хабиба, упоминают меня или брата, чтобы быть в хайпе, видимо, этот человек сделал то же самое», — объяснил спортсмен.

26 сентября Милохин признался, что хочет стать профессиональным бойцом ММА. «Мне хочется в UFC. Я хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы Хабиб Нурмагомедов аплодировал мне стоя, когда я выиграю», — заявил блогер.

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    Алексей Гусев
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