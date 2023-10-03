Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:47, 3 октября 2023Экономика

Банкам предложили поделиться деньгами с государством

Сенатор Артамонов предложил банкам отдавать государству прибыль от разницы валют
СюжетКурс доллара:

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Банки должны поделиться с государством прибылью, которую они получили от курсовой разницы валют. С таким предложением выступил глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов, пишет РИА Новости.

Сенатор указал, что подобная практика есть во многих странах. Артамонов заявил, что на последних изменениях курсов валют банки заработали не менее полутриллиона рублей. По его мнению, такой доход можно отнести к категориям случайной прибыли.

Материалы по теме:
Китай ограничил поставки двух важнейших для Запада металлов. Почему внезапное решение Пекина озадачило военных США?
Китай ограничил поставки двух важнейших для Запада металлов.Почему внезапное решение Пекина озадачило военных США?
8 сентября 2023
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023

Ранее в Кремле заявили, что курс рубля там не вызывает беспокойства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на эмоциональную составляющую повышенного внимания к курсу доллара и призвал привыкать жить в рублевой зоне.

Утром во вторник, 3 октября, курс доллара превысил 100 рублей впервые с 14 августа. Аналитики пока не увидели перспектив для укрепления рубля, несмотря на высокие цены на нефть.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    В Армении ответили России по вопросу ратификации Римского статута

    Вдовы отдавших жизнь росгвардейцев получили награды

    Киллеру Саше Солдату запретили выходить по ночам после освобождения

    В Госдуме прокомментировали планы блокировки всех VPN-сервисов в России

    Американские компании получили контракты на лунный ядерный реактор

    Разрисовавшие палатку мороженого вандалы зацепились за автобус и попали на видео

    Юлия Пересильд показала фигуру в бикини

    В США назвали условие завершения конфликта на Украине

    Стало известно имя победительницы первого в истории конкурса красоты без макияжа

    Байден обсудил помощь Украине с союзниками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости