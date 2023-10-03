Банкам предложили поделиться деньгами с государством

Сенатор Артамонов предложил банкам отдавать государству прибыль от разницы валют

Банки должны поделиться с государством прибылью, которую они получили от курсовой разницы валют. С таким предложением выступил глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов, пишет РИА Новости.

Сенатор указал, что подобная практика есть во многих странах. Артамонов заявил, что на последних изменениях курсов валют банки заработали не менее полутриллиона рублей. По его мнению, такой доход можно отнести к категориям случайной прибыли.

Ранее в Кремле заявили, что курс рубля там не вызывает беспокойства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на эмоциональную составляющую повышенного внимания к курсу доллара и призвал привыкать жить в рублевой зоне.

Утром во вторник, 3 октября, курс доллара превысил 100 рублей впервые с 14 августа. Аналитики пока не увидели перспектив для укрепления рубля, несмотря на высокие цены на нефть.