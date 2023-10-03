Голого россиянина достали из дымохода
В Светлогорске голый мужчина застрял в дымоходе гаража
В Калининградской области сотрудникам МЧС пришлось спасать голого мужчину, застрявшего в дымоходе гаража. Об этом сообщает телеканал «Мир 24» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Инцидент произошел в городе Светлогорске в ночь на 3 октября. Спасателям позвонили соседи россиянина и рассказали, что он попал в затруднительную ситуацию.
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Чтобы достать мужчину, понадобились усилия пяти сотрудников МЧС и одной единицы техники. В данный момент здоровью пострадавшего ничего не угрожает. О том, как он оказался в дымоходе в обнаженном виде, не сообщается.
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