Голого россиянина достали из дымохода

В Светлогорске голый мужчина застрял в дымоходе гаража

В Калининградской области сотрудникам МЧС пришлось спасать голого мужчину, застрявшего в дымоходе гаража. Об этом сообщает телеканал «Мир 24» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Инцидент произошел в городе Светлогорске в ночь на 3 октября. Спасателям позвонили соседи россиянина и рассказали, что он попал в затруднительную ситуацию.

Чтобы достать мужчину, понадобились усилия пяти сотрудников МЧС и одной единицы техники. В данный момент здоровью пострадавшего ничего не угрожает. О том, как он оказался в дымоходе в обнаженном виде, не сообщается.

Ранее сообщалось, что житель Индии потерял часть зарплаты из-за неисправного лифта. Мужчина застрял там на три часа и не смог оповестить коллег.