Украина лишилась суммы в две трети доходов из-за отказа в помощи из бюджета США

После подписания президентом США Джо Байденом закона о финансировании работы правительства страны до 17 ноября, Украина лишилась ранее предусмотренной помощи в размере 24 миллиардов долларов. Согласно подсчетам РИА Новости, для страны эта сумма равна двум третям доходов за год.

Таким образом, отказ включить в бюджет США финансовую помощь, направленную на нужды Украины, принес ей потери, равные средствам, которые страна заработала бы за восемь месяцев. Такой вывод сделан из данных о бюджете Украины на 2023 год, согласно которому годовой доход должен быть равен примерно 1,33 триллионам гривен (36 миллиардов долларов).

Накануне США были серьезно обеспокоены угрозой шатдауна — приостановки работы государственных органов и учреждений. Это могло произойти, если бы Конгресс не успел согласовать бюджет на новый финансовый год в установленный срок до 1 октября. В последний день президент США все же подписал проект бюджета, несмотря на то, что, по его словам, Вашингтон ни при каких обстоятельствах не может прекратить поддержку Киева.