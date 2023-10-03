Китаянка попыталась вывезти в нижнем белье золотые слитки из России и попалась

ФТС: китаянка спрятала золотые слитки в нижнем белье при выезде из Благовещенска

Жительница Китая попыталась вывезти из России незадекларированные слитки золота и попалась на таможне. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в Telegram-канале.

Женщину остановили при выезде из Благовещенска: сработал металлодетектор. В ходе личного досмотра правоохранители нашли у китаянки два слитка с изображениями китайских иероглифов, она спрятала их в нижнем белье.

Выяснилось, что слитки изготовлены из золота и серебра общей массой 425,59 грамма. Стоимость драгоценностей оценивается в 2,2 миллиона рублей. «Женщина рассказала, что вывозила драгметалл в Китай для изготовления ювелирных изделий, и призналась, что спрятала слитки намеренно», — уточняется в публикации.

В отношении нарушительницы возбудили уголовное дело. Ей грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Ранее другой житель Китая попался сотрудникам Уссурийской таможни на российской границе. Он спрятал в кроссовках почти полмиллиона рублей и попытался вывезти их из страны.