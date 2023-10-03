Ибрагимович сравнил футбол и секс

Экс-нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что секс лучше забитых голов

Бывший нападающий «Милана» швед Златан Ибрагимович сравнил секс и радость от забитых голов. Его слова приводит Sportface.

«Секс лучше. У любого, кто думает иначе, есть проблемы с сексом, ему стоит обратиться за помощью», — заявил футболист.

5 июня Ибрагимович объявил о завершении карьеры. «Я буду миланистой всю жизнь. Пришло время попрощаться с футболом, а не только с вами», — заявил 41-летний спортсмен после матча с «Вероной».

Ибрагимович пополнил состав «Милана» в 2020 году. Ранее он играл за команду в период с 2010-го по 2012-й. Форвард также известен по выступлениям за «Аякс», «Интер», «Ювентус», «Барселону», «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен» и сборную Швеции. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.