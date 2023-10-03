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00:52, 3 октября 2023Спорт

Карпин объяснил отказ от вызова Захаряна на матч сборной России

Карпин объяснил отказ от вызова Захаряна на матч сборной России болезнью игрока

Фото: Stupnikov Alexander / FC «Spartak» / Globallookpress.com

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отказ от вызова полузащитника испанского «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в национальную команду. Его слова приводятся на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Карпин заявил, что 20-летний футболист недавно вылечился после болезни. Он подчеркнул, что полузащитник начал полноценно тренироваться только в конце прошедшей недели, поэтому не смог бы помочь сборной России в товарищеской встрече против Камеруна, которая пройдет 12 октября.

25 сентября стало известно, что Захарян заразился коронавирусом. Месяцем ранее футболист провел дебютный матч за «Реал Сосьедад». Команда сыграла вничью 0:0 с «Лас-Пальмасом» в матче третьего тура чемпионата Испании. Россиянин появился на поле на 75-й минуте, не отметившись результативными действиями. После этого он еще дважды выходил на поле на замену в матчах турнира.

Российский футболист перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа. Контракт с полузащитником рассчитан на пять лет, до окончания сезона-2028/2029. До этого на протяжении трех лет спортсмен выступал за московское «Динамо».

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    Анастасия Борисова
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