Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал журналистику хренью

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин назвал журналистику хренью. Его слова приводит РИА Новости.

Журналист задал вопрос специалисту о профессиональном выгорании. «Устал ли я от футбола? А можно устать? А вы не устали этой хренью (журналистикой — прим. "Ленты.ру") заниматься? У вас бывает, у меня нет», — заявил он. Тренер подчеркнул, что ему нравится заниматься футболом.

Ранее 3 октября «Ростов» проиграл московскому «Локомотиву» в матче пятого тура группового этапа Кубка России со счетом 1:3. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги команда не смогла одержать победу в последних шести матчах.

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Соглашение с тренером рассчитано до августа 2024 года. В «Ростов» специалист вернулся в марте 2022 года. Ранее он работал в клубе с 2017 по 2021 год.