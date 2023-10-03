Врач назвала основные способы защититься от портящей красоту губ болезни

Одна из основных причин хейлита — сухость губ, которая может приводить к образованию красной каймы вокруг них, свидетельствующей о воспалении, рассказала стоматолог Светлана Фролова. В беседе с «Лентой.ру» врач предупредила об опасности болезни, портящей красоту губ, и назвала способы ее предотвратить.

Причиной потрескавшихся губ и так называемых заедов в уголках рта является сухость, объяснила специалист. При хейлите также раздражается и болит слизистая губ из-за появления многочисленных язв.

Фролова отметила, что причин появления хейлита множество, но самая распространенная — недостаточность увлажнения кожи.

Недостаточное увлажнение приводит к обезвоживанию. Оно делает губы более подверженными раздражению и возникновению трещин. Поэтому косметологи советуют использовать не только декоративные помады, но и увлажняющие бальзамы для ухода за губами Светлана Фролова стоматолог

Чтобы избежать хейлита, необходимо защищать губы от обветривания зимой и от воздействия солнечных лучей летом, объяснила стоматолог. В холодную погоду следует использовать защитные бальзамы, летом — помады, защищающие от ультрафиолетовых лучей. Также она призвала избавиться от привычки постоянно облизывать губы, так как слюна содержит энзимы, раздражающие кожу.

Нехватка витаминов А и группы В тоже негативно сказывается на красоте и здоровье губ, заверила врач. Она посоветовала разнообразить меню морковью, тыквой, шпинатом, брокколи, растительными маслами, рыбой, бобами, орехами, чтобы восполнять дефицит этих микроэлементов.

Если же питание разнообразно, но раздражение на губах не проходит, необходимо пропить витаминный комплекс или отдельно витамин А, конечно же, после консультации с врачом

Светлана Фролова стоматолог

Сухость губ также может стать результатом аллергии на косметику, лекарства и некоторые продукты, уточнила Фролова. Поэтому необходимо тщательно подбирать косметику, а после еды ополаскивать не только рот, но и губы.

«И наконец еще одной причиной развития хейлита может стать хронический стресс, — подытожила доктор. — Он ослабляет иммунитет и вредит коже, волосам и слизистым оболочкам. Поэтому важно следить за своим психологическим состоянием и прибегать к антистресс-терапии».

Ранее стоматолог Татьяна Сумцова предупредила о первых признаках болезни, меняющей внешний вид языка. Среди них она назвала изменение цвета кожи и трещинки.