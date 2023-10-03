Раскрыты возможности российского «Млечного пути»

Борисов: «Млечный путь» сможет проводить до 15 миллионов измерений в сутки

Система обеспечения безопасности околоземной деятельности «Млечный путь» сможет проводить до 15 миллионов измерений в сутки для поиска космического мусора, заявил в ходе сессии глав космических агентств на Международном астронавтическом конгрессе в городе Баку (Азербайджан) генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Об этом сообщает ТАСС.

«Система позволяет до 15 миллионов измерений осуществлять в сутки и обеспечивать высокую достоверность наличия искусственных или естественных объектов в космосе с целью предотвращения столкновений», — раскрыл возможности перспективного проекта руководитель.

В июле агентство сообщило, что госкорпорация подготовила проект системы «Млечный путь» и направила его на согласование в федеральные органы власти.

В марте стало известно, что к концу 2023 году планируется подготовить аванпроект системы «Млечный путь».