Стало известно о начале работ над российским «Млечным путем»

ЦНИИмаш: к концу 2023 году планируется подготовить аванпроект системы «Млечный путь»

К концу 2023 году планируется подготовить аванпроект системы обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном пространстве «Млечный путь». О начале работ по программе ТАСС стало известно от советника гендиректора Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Максима Пенькова.

«Такие факторы, как передовой технический облик системы, ее масштаб, разнородность технических средств, от наземных до космических, а также необходимость привлечения компетентных организаций-разработчиков, входящих в контур различных федеральных органов исполнительной власти, обусловливают выбор в качестве наиболее предпочтительного варианта программно-целевого планирования федеральный проект», — сказал советник.

По словам Пенькова, в настоящее время ведутся работы по привлечению к реализации программы соисполнителей.

В августе в материалах ЦНИИмаша, представленных на форуме «Армия-2022», сообщалось, что создание российской автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве «Млечный путь» обойдется в два миллиарда долларов.

В августе гендиректор ЦНИИмаш Сергей Коблов заявил, что создаваемая в России система комплексного мониторинга «Млечный путь» будет эффективнее действующей автоматизированной системы по предупреждению опасных ситуаций (АСПОС) в космосе.