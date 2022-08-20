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Раскрыты расходы на российский «Млечный путь»

ЦНИИмаш: расходы на систему «Млечный путь» оцениваются в два миллиарда долларов

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Создание российской автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве «Млечный путь» обойдется в два миллиарда долларов. Соответствующие расходы раскрыты в материалах Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) «Роскосмоса» на форуме «Армия-2022». Об этом сообщает ТАСС.

«Общие затраты по созданию системы оцениваются в два миллиарда долларов», — отмечается в материалах.

В августе гендиректор ЦНИИмаш Сергей Коблов заявил, что создаваемая в России система комплексного мониторинга «Млечный путь» будет эффективнее действующей автоматизированной системы по предупреждению опасных ситуаций (АСПОС) в космосе.

В январе генеральный конструктор АСПОС ОКП Григорий Ступак сообщил, что перспективная система «Млечный путь» будет способна отслеживать космические объекты размером от пяти сантиметров, находящиеся на высоте до 2500 километров над поверхностью Земли.

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Иван Потапов
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