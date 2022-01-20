Российский «Млечный путь» отследит в космосе объекты от пяти сантиметров

Перспективная российская система Млечный путь будет способна отслеживать космические объекты размером от пяти сантиметров, находящиеся на высоте до 2500 километров над поверхностью Земли, сообщил ТАСС генеральный конструктор Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) Григорий Ступак.

По его словам, система «с учетом развития и создания перспективных оптико-электронных, радиолокационных средств и совершенствования научно-методического аппарата позволит обнаруживать космические объекты техногенного происхождения в околоземном космическом пространстве размером 5-7 сантиметров и более на высотах до 2500 километров, размером 10-15 сантиметров и более — на высотах 2500-45 000 километров, размером от 0,5-1 метра — на высотах более 45 000 километров».

Генконструктор добавил, что концепция «Млечного пути» разработана и одобрена «на период 2020-2025 годов и на перспективу до 2035 года». Ступак отметил, что радиолокационные станции данной системы планируется установить не только в России, но и за рубежом.

В январе издание Space24 сообщило, что в середине декабря прошлого года компании Airbus и OneWeb подписали партнерское соглашение о предоставлении услуг спутниковой связи на низкой околоземной орбите в интересах военных в Европе. Ожидается, что космические аппараты высокоскоростного доступа в интернет OneWeb, выводимые на орбиту российскими средними ракетами «Союз-2», будут использоваться, в частности, для обеспечения «передачи видеопотоков в реальном времени с датчиков, установленных, например, на беспилотных летательных аппаратах».