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Российский «Млечный путь» отследит в космосе объекты от пяти сантиметров

Генконструктор АСПОС ОКП: система «Млечный путь» обнаружит в космосе техногенные объекты

Фото: Pixabay

Перспективная российская система Млечный путь будет способна отслеживать космические объекты размером от пяти сантиметров, находящиеся на высоте до 2500 километров над поверхностью Земли, сообщил ТАСС генеральный конструктор Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) Григорий Ступак.

По его словам, система «с учетом развития и создания перспективных оптико-электронных, радиолокационных средств и совершенствования научно-методического аппарата позволит обнаруживать космические объекты техногенного происхождения в околоземном космическом пространстве размером 5-7 сантиметров и более на высотах до 2500 километров, размером 10-15 сантиметров и более — на высотах 2500-45 000 километров, размером от 0,5-1 метра — на высотах более 45 000 километров».

Генконструктор добавил, что концепция «Млечного пути» разработана и одобрена «на период 2020-2025 годов и на перспективу до 2035 года». Ступак отметил, что радиолокационные станции данной системы планируется установить не только в России, но и за рубежом.

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Иван Потапов
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