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04:31, 28 июля 2023Наука и техника

«Роскосмос» подготовил проект «Млечный путь»

«Роскосмос» подготовил проект околоземной безопасности «Млечный путь»

Фото: NASA / Unsplash

«Роскосмос» подготовил проект системы обеспечения безопасности околоземной деятельности «Млечный путь» и направил его на согласование в федеральные органы власти. Об этом со ссылкой на госкорпорацию сообщает ТАСС.

«В качестве источника ресурсного обеспечения создания системы "Млечный путь" должен стать соответствующий федеральный проект, который госкорпорация "Роскосмос" подготовила и осуществляет его планомерное согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти», — заявили в «Роскосмосе».

В марте ТАСС от советника гендиректора Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Максима Пенькова стало известно, что к концу 2023 году планируется подготовить аванпроект системы «Млечный путь».

В августе прошлого года в материалах ЦНИИмаша, представленных на форуме «Армия-2022», сообщалось, что создание российской автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве «Млечный путь» обойдется в два миллиарда долларов.

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    Иван Потапов
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