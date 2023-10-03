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20:32, 3 октября 2023Из жизни

77-летний отец Илона Маска заявил о желании завести еще детей

Insider: Эррол Маск заявил о желании завести ребенка с женщиной младше 35 лет
Эррол Маск

Эррол Маск. Кадр: Errol Musk - Dad of a Genius / YouTube

Отец миллиардера Илона Маска Эррол Маск заявил о желании завести еще детей, если встретит подходящую женщину. Об этом он рассказал в интервью Insider.

«Все мужчины одинаковые. Любой, насколько я знаю, будет очень рад, если найдет правильную девушку, и у него родится еще один ребенок. И неважно, сколько ему лет — 90, 50 или 20. Я хочу сказать, что мы созданы для этого», — сказал Эррол Маск.

При этом он отметил, что в 77-летнем возрасте обладает «телом атлета» и отлично себя чувствует. Маск-старший заявил, что матерью его очередного ребенка должна стать женщина младше 35 лет, так как это «предел для рождения детей у женщин». «Если ей меньше 35, у нас любовь и все такое, — сказал он. — Я бы не стал задумываться насчет еще одного ребенка».

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У Эррола Маска по меньшей мере семь официальных детей, причем последнего год назад родила его собственная падчерица Яна Безюденхаут, которую он воспитывал с четырех лет. Еще несколько любовниц считают его отцом своего ребенка, и он допускает, что они правы.

При этом в биографической книге «Илон Маск» ее автор Уолтер Айзексон утверждал, что Эррол Маск проявлял «неуместное внимание» к падчерице, когда ей было всего 15 лет. Маск-старший в ответ заявил, что был одинаково внимателен ко всем детям, а бывшая падчерица родила от него, когда ей было 30. Сама Безюденхаут не ответила на обращение Insider за комментарием.

Ранее Эррол Маск назвал книгу Айзексона «Илон Маск» безудержной чушью. В том числе он опроверг мнение, что его сложные отношения с сыном стали причиной проблем в личной жизни основателя компании SpaceX.

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    Никита Савин
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