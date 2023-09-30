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12:36, 30 сентября 2023Из жизни

Отец Илона Маска назвал безудержной чушью его биографию

Кадр: Daily Mail

Эррол Маск, отец основателя компании SpaceX и Tesla Илона Маска, назвал безудержной чушью его биографию, написанную Уолтером Айзексоном. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Речь идет о книге под названием «Илон Маск». 77-летний южноафриканский инженер отметил, что приведенные в данной работе выводы не соответствуют действительности. В том числе он опроверг мнение о том, что его сложные отношения с сыном стали причиной проблем в личной жизни основателя компании SpaceX.

«Всем, что [Илон Маск] из себя представляет, он обязан мне. Я говорю это со смирением. Я сделал все возможное. Эта книга — неправда. Это материал для пьесы. Я написал автору по электронной почте и сказал ему об этом», — заявил отец миллиардера.

Ранее сообщалось, что в книге Уолтера Айзексона «Илон Маск» в том числе говорилось, что американский миллиардер Илон Маск подозревал у себя биполярное расстройство. При этом его мать Мэй Маск рассказала о наличии у сына признаков аутизма. Также отмечалось, что в 2001 году миллиардер купил учебно-боевой самолет Аэро Л-39 «Альбатрос», который стоял на вооружении в Советском Союзе и других странах Варшавского договора. Он налетал на Л-39 и других самолетах около 500 часов, однако затем это занятие ему наскучило.

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    Алина Гостева
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