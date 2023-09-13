Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:41, 13 сентября 2023Из жизни

Илон Маск купил советский боевой самолет и налетал на нем 500 часов

Илон Маск купил самолет, использовавшийся для обучения боевых пилотов в СССР

Фото: Mike Freer / Wikimedia

В 2001 году миллиардер Илон Маск купил учебно-боевой самолет Аэро Л-39 «Альбатрос», который стоял на вооружении в Советском Союзе и других странах Варшавского договора. Об этом сообщается в книге Уолтера Айзексона «Илон Маск».

Л-39 производили в Чехословакии. Он развивал скорость до 390 километров в час, мог нести бомбы и ракеты и отличался высокой маневренностью. В СССР и странах советского блока этот самолет использовали для обучения боевых пилотов. «Все это казалось малость слишком опасным, даже для меня», — признался Маск Айзексону. Он налетал на Л-39 и других самолетах около 500 часов, однако затем это занятие ему наскучило.

Однажды он и его инструктор совершали полет на низкой высоте над Невадой. «Это было в точности как в Top Gun, — говорит Маск. — Ты всего в паре сотен футов (60 метров) над землей и следуешь рельефу. Перед горой мы направили самолет вертикально вверх, а потом перевернулись вверх тормашками

из книги Уолтера Айзексона «Илон Маск»
Материалы по теме:
Костюм на деньги мамы и фальшивые миллиарды. Почему богачи врут о количестве денег, а Илон Маск не так богат, как кажется
Костюм на деньги мамы и фальшивые миллиарды.Почему богачи врут о количестве денег, а Илон Маск не так богат, как кажется
6 августа 2023
Цукерберг и Маск готовятся к бою. Маск вспоминает восемь лет боли, Цукерберг нервирует жену и провоцирует соперника
Цукерберг и Маск готовятся к бою.Маск вспоминает восемь лет боли, Цукерберг нервирует жену и провоцирует соперника
7 августа 2023
Измены и тайные дети. Маск попал в скандал. Когда он успел превратиться в героя-любовника и стать отцом Техно Механикуса?
Измены и тайные дети. Маск попал в скандал.Когда он успел превратиться в героя-любовника и стать отцом Техно Механикуса?
12 сентября 2023

Аэро Л-39 «Альбатрос» производился до 1999 года. До сих пор стоит на вооружении примерно в 30 странах, в том числе в России, Азербайджане, Вьетнаме, КНДР, Нигерии и Таиланде. Применялся во время гражданских войн в Ливии и Сирии.

Во вторник, 12 сентября, вышла биографическая книга «Илон Маск», рассказывающая о жизни основателя компания SpaceX и Tesla. Утверждается, что ее автор Уолтер Айзексон, в прошлом написавший биографию Стива Джобса, получил беспрецедентный доступ к Илону Маску. В книге сообщаются неизвестные прежде факты, в том числе об использовании спутниковой сети Starlink в боевых действиях на Украине.

Ранее из биографии Маска стало известно, что у него и певицы Граймс есть третий ребенок. О нем почти ничего не известно, кроме имени. Его зовут Техно Механикус.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Парамонов
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве ответили на заявление Кивы о планах Зеленского объявить войну России

    Россиянин насмерть забил коллегу голыми руками

    США назвали Россию и Китай самой острой угрозой миропорядку

    Депортированный российский журналист захотел эвакуировать кота из Молдавии

    Рада отклонила законопроект о лишении прав на отсрочку по второму образованию

    В США рассказали о сложностях ВСУ на передовой

    В США оценили работу главы Пентагона в один доллар

    В Словакии драка бывшего премьера с экс-главой МВД попала на видео

    Разговор вживую признали приятнее общения в интернете

    Полицейский угрожал оружием жителю ЛНР и попал под следствие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости