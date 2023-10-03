«Ростех» поставит «Оберег» для белгородской теробороны

«Ростех» поставит штурмовые бронежилеты «Оберег» для белгородской теробороны

Территориальной обороне и добровольцам в Белгородской области поставят партию штурмовых бронежилетов «Оберег». Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

«"Ростех" поставит бойцам, защищающим приграничные территории, штурмовые бронежилеты "Оберег". Партию новейшей экипировки, разработанной заводом "Октава" холдинга "РТ-Капитал", получит территориальная оборона, а также добровольцы в Белгородской области. На вооружение теробороны поступит модифицированная модель "Оберега"», — говорится в сообщении.

Изделие оснащено противоосколочным обвесом и керамическими плитами класса защиты Бр5, которые обеспечивают стойкость к обстрелу пулями калибра 7,62 миллиметра. В максимальной комплектации модифицированный «Оберег» весит 9,4 килограмма, а площадь его противоосколочной защиты составляет более 75 квадратных дециметров. При этом экипировка не сковывает движений.

Гендиректор завода «Октава» Павел Павленко отметил, что производственные возможности предприятия позволяют изготавливать бронежилеты «на системной основе».

Ранее в октябре директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов сообщил, что бронежилеты «Оберег», сделанные из композитных материалов, легче аналогов.

В августе первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков рассказал, что российские военные опробовали бронежилеты «Оберег» в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, изделие может останавливать пули калибра 8,6 миллиметра.