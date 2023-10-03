В России предложили запретить бесплатный уход из энергосистемы

«Ъ»: Путин поддержал сбор денег с предприятий за уход на собственную энергию

Президент России Владимир Путин счел справедливым предложение главы «Россетей» Андрея Рюмина о вводе специального компенсационного сбора с предприятий, который собрались перейти на собственную промышленную генерацию. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет «Коммерсантъ».

Топ-менеджер указывал, что такая практика приводит к выпадению доходов компании, снижает полезный отпуск электроэнергии, загрузку ЛЭП и подстанций. Рабочей схемой Рюмин считает модель «бери или плати», где предприятие оплачивает даже энергию, которую не потребляет.

По его словам, ситуация с уходом промышленных предприятий на собственную генерацию приводит к росту тарифов, ведь обслуживать инфраструктуру приходится за счет оставшихся потребителей. Из-за этого складываются предпосылки для ускорения процесса, а значит, расходы в конечном итоге в полном объеме лягут на социально значимые группы потребителей, которые в настоящее время потребляют его со значительной скидкой.