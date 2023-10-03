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02:31, 3 октября 2023Россия

В России оценили военный потенциал ВСУ

Депутат Госдумы Гурулев назвал ситуацию с численностью войск ВСУ критической
Андрей Гурулев

Андрей Гурулев. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Член комитета Государственной Думы по обороне генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев заявил, что с начала специальной военной операции на Украине России удалось примерно вдвое сократить военный потенциал ВСУ. Об этом сообщает «Царьград».

Депутат назвал ситуацию с численностью войск Вооруженных сил Украины критической. По его словам, эта проблема на сегодняшний день является главной для Киева. Он подчеркнул, что для ее решения на Украине проводится «повальная мобилизация».

«Для Киева это вынужденная мера, потому что он откровенно не может укомплектовать не то что резервные части и соединения, но и те, которые находятся на передовой», — сказал Гурулев.

Ранее в ДНР рассказали об улучшении позиций сил России на ряде направлений. Также стало известно, что на краснолиманском направлении отмечается прибытие дополнительных подразделений ВСУ.

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    Марина Совина
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