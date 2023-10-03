Допрошенный по уголовному делу мэр Тулуна вышел на работу

Допрошенный по делу мэр Тулуна Карих вышел на работу и провел совещание

Мэр Тулуна Юрия Карих, которого днем ранее, 2 октября, допрашивали по уголовному делу, вышел на работу и провел пленарное совещание. Об этом сообщает администрация российского города в Telegram-канале.

«Вчера наш город и область захлестнули слухи о задержании мэра города Юрия Карих. Различные средства массовой информации распространяли противоречивую и недостоверную информацию. Спешим сообщить, что сегодня в 8.00 для Юрия Владимировича начался обычный рабочий день с планерного совещания», — сообщили в администрации.

В ходе встречи с сотрудниками мэр указал необходимость завершить намеченные администрацией планы и решить обозначенные проблемы.