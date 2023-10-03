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20:01, 3 октября 2023Экономика

В Турции зафиксировали рекордные темпы роста цен

Turkstat: в сентябре инфляция в Турции достигла максимальных с декабря 61,5%

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Инфляция в Турции в сентябре достигла максимума с декабря 2022 года —в годовом выражении цены выросли на 61,5 процента. Такую динамику зафиксировал статистический институт страны (Turkstat).

Темпы роста цен в Турции ускоряются третий месяц подряд из-за повышения налогов и ослабления лиры. В августе инфляция составляла 58,9 процента год к году. При этом в сентябре показатель вырос меньше, чем ожидали опрошенные Trading Economics аналитики, — эксперты прогнозировали, что цены увеличатся на 61,7 процента.

Существенно ускорился рост цен на коммунальные услуги — плюс 42,3 процента по сравнению с 25 процентами в августе. Такая же динамика наблюдается в ценах на мебель и бытовую технику — плюс 59,1 процента против 58,9 процента в августе. Продуктовая инфляция в сентябре, напротив, замедлилась до 68,9 процента с 72,9 процента месяцем ранее. Транспортные услуги подорожали на 50,3 процента после подъема на 70,2 процента в августе, а рост цен на услуги здравоохранения замедлился с 77,6 до 70,3 процента.

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При этом месячная инфляция замедлилась до 4,9 процента в сентябре с 9,1 процента в августе.

По итогам года, как ожидает местный ЦБ, годовой рост цен составит 65 процентов. В 2024 году инфляция должна резко замедлиться до 33 процентов, в 2025-м — до 15,2 процента, в 2026-м — до 8,5 процента.

Из-за растущей инфляции Центробанк Турции 21 сентября поднял ключевую ставку с 25 до 30 процентов. Ужесточение денежно-кредитной политики должно помочь достичь целевого показателя инфляции в пять процентов, считает регулятор.

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    Софья Ермакова
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