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17:01, 3 октября 2023Экономика

Морские поставки российской нефти достигли трехмесячного максимума

Bloomberg: морские поставки российской нефти выросли до 3,72 млн баррелей в день
СюжетСтоимость нефти:

Фото: cnsphoto / Reuters

В конце сентября объемы морских поставок российской нефти после непродолжительного падения и достигли трехмесячного максимума. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию танкеров.

За последнюю неделю месяца показатель увеличился до 3,72 миллиона баррелей в сутки и на 24 процента превысил значение за предыдущие семь дней. Таким образом, планка стала максимальной с конца июня. При этом четырехнедельный средний показатель к концу сентября вырос примерно до 3,3 миллиона баррелей в день.

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Спад морских поставок российского сырья в начале второй половины сентября был во многом обусловлен проведением плановых ремонтных работ на местных отгрузочных терминалах. Сокращение экспорта аналитики сначала зафиксировали в тихоокеанском порту Козьмино, а затем в балтийском Приморске. К настоящему времени суммарные среднесуточные объемы морского сырьевого экспорта из РФ должны находиться на уровне 3,28 миллиона баррелей, считают эксперты.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о неэффективности введенного западными странами потолка цен на российскую нефть. По его словам, сейчас сырье из РФ торгуется по рыночной стоимости выше 60 долларов за баррель. Ввод предельных цен на российское сырье создает прецедент, чтобы в будущем подобные ограничительные инструменты могли использовать не только против энергоресурсов РФ, но и против других стран, а также иных продуктов.

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    Анатолий Акулов
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