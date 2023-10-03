Популярный комик рассказал об удивившем его российском городе

Популярный стендап-комик, звезда интернет-шоу «Что было дальше?» («ЧБД») Нурлан Сабуров назвал российский город, который удивил его. Подробностями он поделился в эфире подкаста блогера Александра Соколовского. Запись разговора доступна на YouTube.

Сабуров заявил, что был приятно удивлен реакцией зала, когда выступал в Комсомольске-на-Амуре. «Обычно в маленькие города не так много заезжает артистов, комиков, и они (зрители — прим. «Ленты.ру») сдержанные, и ты на это настраиваешься. Тут мы едем в Комсомольск-на-Амуре, я думаю, что здесь надо отдаться на 200 процентов, (...) и я офигел, что во время концерта люди от смеха топали», — рассказал он.

По словам комика, с такой же бурной реакцией на шутки со стороны публики он столкнулся во время концертов во Владикавказе и Владивостоке.

Ранее Сабуров высказался об отношениях ведущих «ЧБД». Комик сообщил, что звезды проекта не конфликтуют друг с другом и не обижаются на жесткие шутки.