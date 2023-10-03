Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:21, 3 октября 2023Бывший СССР

Российские военные подавили 20 артиллерийских расчетов ВСУ

Военные РФ вскрыли 20 артиллерийских расчетов ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

Российские военнослужащие вскрыли и подавили до 20 артиллерийских расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, пишет ТАСС.

«Тактической авиационной группой нанесены удары по двум командно-наблюдательным пунктам противника в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики», — также отметил он.

По словам Савчука, средствами ПВО был сбит беспилотник противника в районе населенного пункта Кременная в ЛНР.

Также стало известно, что российские военные пресекли наступательные действия семи групп пехоты Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении. Наступление противника было пресечено в направлении Приютного и Новомихайловки.

28 сентября сообщалось, что российские военнослужащие подавили украинскую артиллерию в ходе контрбатарейной борьбы. Как уточнили в Минобороны, было вскрыто и подавлено до 20 артиллерийских расчетов Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В России задумали увеличить стоимость виз для граждан Евросоюза

    Популярная российская блогерша рассказала о странной подработке

    В США рассказали о плане России против Украины

    Стало известно о попытке восстановить СССР в дни осады Белого дома в 1993-м

    В Японии обвалился рынок подержанных авто из-за санкций против России

    В Москве козы перешли дорогу по пешеходному переходу и попали на видео

    Операция по спасению 300-килограммового быка в Подмосковье попала на видео

    Украину предупредили о последствиях конфликта с Польшей

    Пушилин назвал законные цели ВС РФ на Украине

    Россиянин сходил на рынок в Турции и раскрыл мошеннические схемы местных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости