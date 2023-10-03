Российские военные подавили 20 артиллерийских расчетов ВСУ

Военные РФ вскрыли 20 артиллерийских расчетов ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военнослужащие вскрыли и подавили до 20 артиллерийских расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, пишет ТАСС.

«Тактической авиационной группой нанесены удары по двум командно-наблюдательным пунктам противника в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики», — также отметил он.

По словам Савчука, средствами ПВО был сбит беспилотник противника в районе населенного пункта Кременная в ЛНР.

Также стало известно, что российские военные пресекли наступательные действия семи групп пехоты Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении. Наступление противника было пресечено в направлении Приютного и Новомихайловки.

28 сентября сообщалось, что российские военнослужащие подавили украинскую артиллерию в ходе контрбатарейной борьбы. Как уточнили в Минобороны, было вскрыто и подавлено до 20 артиллерийских расчетов Вооруженных сил Украины.